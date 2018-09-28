تعرف إلى أفضل الوجهات السياحية في العالم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (متابعات)

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة ،توقعت منظمة السياحة العالمية أن ينمو القطاع السياحي عالميا بمعدل 3.3 في المئة سنويا حتى عام 2030.

وقالت المنظمة ان عدد السياح زاد بشكل كبير خلال العقود الماضية، مرتفعا من 25 مليون سائح في عام 1950، ليقارب الـ 1.3 مليار سائح في 2018.

وعلى صعيد الإيرادات التي يحققها هذا القطاع، ارتفعت عالميا من ملياري دولار في 1950، إلى 1260 ترليون دولار في 2015.

كما حدد موقع "تريب أدفايزر"/ (TripAdvisor) أفضل 10 وجهات عالمية تستقطب السياح ، وكانت كالأتي:

1- مدينة باريس الفرنسية :

في باريس بامكانك ان تزور وتشارك في اكثر من 5329 فعالية ومكان سياحي.

2- مدينة لندن البريطانية :

مدينة لندن البريطانية تحتوي على أكثر من 6281 فعالية ومكان سياحيوتستقطب العديد من السياح كل عام.

3- مدينة روما الإيطالية:

في روما بامكانك أن تزور وتشارك في 4618 فعالية ومكان سياحي.

4- بالي الاندونيسية:

تضم بالي أكثر من 6416 مكان ونشاط يمكن للسائح المشاركة فيه خلال تواجده هناك.

5- جزيرة كريت في اليونان:

تضم جزيرة كيت نحو 1787 منطقة وفعالية سياحية وتستقبل العديد من السياح كل عام .

6 - مدينة برشلونة الاسبانية:

تستقطب برشلونة العديد من السياح وتضم أكثر من 3445 منطقة وفعالية سياحية بالاضافة إلى انها وجهة عشاق كرة القدم لمتابعة الدوري الاسباني.

7 - مدينة براغ في التشيك:

تضم مدينة براغ عاصمة التشيك اكثر من 3083 منطقة وفعالية سياحية.

8 - مدينة مراكش المغربية:

مدينة مراكش المغربية والتي تعرف أيضا باسم المدينة الحمراء تضم نحو 1682 فعالية ومكان سياحي.

9 -مدينة اسطنبول التركية:

تضم المدينة العديد من الأماكن والفعاليات السياحية التي يتجاوز عددها، الـ 2817 مكان وفعالية.

10 - نيويورك الأمريكية:

تستقطب نيويورك سنويا ملايين السياح، حيث تضم فعاليات وأماكن سياحية وفنية يتجاوز عددها الـ 4642.

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