"روبوت" يوصل الدواء لداخل جسم الإنسان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



ابتكر عدد من الباحثين الصينيين روبوتا صغيرا يمكنه التحرك بكفاءة وتوصيل الأدوية داخل جسم الإنسان، ولديه قوة تعادل قوة رجل قادر على رفع حافلة ذات 26 مقعداً، كما أنه قادر على التكيف مع البيئات الضارة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن هذا الروبوت، الذي أطلق عليه اسم "ميلي روبوت" لديه مئات الأرجل التي يبلغ طولها أقل من مليمتر واحد والتي تبدو وكأنها شعيرات صغيرة، كما أن سمك جسم الروبوت يبلغ حوالي 0.15 مم.

وأوضح الباحثون، الذين ينتمون لجامعة سيتي يو بهونغ كونغ أن هذا الجهاز الجديد يمكن أن يتحرك بكفاءة داخل جسم الإنسان بأكمله.

وقال البروفسور شين ياجينغ، وهو أستاذ مساعد في قسم الهندسة الطبية الحيوية في جامعة سيتي يو، إن أرجل الروبوت مدببة الشكل، مفسرا ذلك بأن «الرجل المدببة تقلل إلى حد كبير من الاحتكاك بالسطح، ما يتيح له التحرك بمرونة شديدة في جسم الإنسان».

وأشار ياجينغ إلى أن الروبوت مصنوع من مادة السليكون التي تسمى polydimethylsiloxane)، وأنه يحتوي على جسيمات مغناطيسية تمكن الأطباء من التحكم فيه عن بعد.

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