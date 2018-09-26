"سيدات ملهمات" مبادرة جديدة في سباق دبي للجري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله)

أعلنت مجموعة "بلان بي" الجهة المنظمة لسباق دبي للجري للسيدات 2018، والذي يقام تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عن مبادرة جديدة تحمل اسم "سيدات ملهمات"، بهدف بناء مجتمع أقوى من السيدات.

استعدادا لسباق دبي للجري للسيدات، والذي يقام في الـ 16 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الجهة المنظمة عن إضافة بعد جديد إلى الفعالية التي تهدف إلى بناء مجتمع أقوى من السيدات اللاتي يتمتعن بالتمكين، البعد تمثل في مبادرة "سيدات ملهمات"، لتسهيل التواصل مع مجموعة مختارة من السيدات الملهمات، واللاتي سيقدمن التوجيه والإرشاد للسيدات الأخريات.

تتمثل أبرز عناصر هذه المبادرة في التفاعل المستمر للسيدات الملهمات، واللاتي لن يقتصر تركيزهن على المجهود المنفرد في التواصل مع الأخريات، بل على العمل الجماعي من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع. وتساعد قصصهن وتفاعلهن مع الجمهور في تعزيز الوعي بأهمية تولي زمام الأمور في حياة الفرد لتمكين مستقبل أفضل.

ولمواكبة احتياجات المجتمع، تهدف منصة "سيدات ملهمات" كذلك إلى إبراز ودعم جوهر خطة دبي 2021، والتي يمثل الناس والمجتمع جزءاً محورياً من رؤيتها. ومع اقتراب موعد إقامة معرض إكسبو 2020 تتطلع المبادرة إلى التواصل والانخراط مع شريحة الشباب وتشجيعهم لتقدير البيئة والأنشطة الخارجية في الهواء الطلق عبر فعاليات تبرز أهمية اللياقة.

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