المنافسة بين الموظفين جيدة وتعزز الثقة بين الأفراد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الموظف هو أساس تطور وتقدم أي مجتمع لأنه أساس العملية الإنتاجية في أغلب المؤسسات، لذلك يجب مراعاة وتفهم الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها أي موظف سواء كانت ضغوطا نفسية في العمل أو مشاحنات سلبية بين زملاء العمل. فأحيانا يخرج التنافس الإيجابي بين الزملاء من إطار مصلحة المشروع إلى صراعات تؤثر سلبا على سير العمل..

في المقابل، أفادت دراسة حديثة، بأن تنافس الموظفين في نفس المجال يعزز الثقة فيما بينهم. وقال فريق العلماء الذي أجرى الدراسة، إن "تزايد حدة المنافسة في مجال واحد يؤدي إلى سلوك مفيد اجتماعيا، مثل المشاركة والتعاون والتطوع داخل الشركة الواحدة، وفق صحيفة "البيان".

وقال "باتريك فرانسوا" أحد أعضاء الفريق البحثي، إنه في الأسواق عالية التنافسية فإن الموظفين الذين لا يستطيعون إثارة هذا السلوك التعاوني يكونون بعيدا عن المنافسة مقارنة بمن هم في خضمها، والسلوك المفيد اجتماعيا من جانب الموظفين المعرضين للمنافسة يفيد عملهم ويرفع إنتاجيتهم.

وأجرى الباحثون تجربة ليختبروا المشاركين إذا كانوا يختارون المساهمة المالية في عمل جماعي، أو يحتفظون بالأموال لأنفسهم..

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