بطولة لـ "قطع الأشجار" في روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

قطع الأشجار هو نوع من الانضباط مستوحى من العمل الشاق في جميع أنحاء العالم. الا أنه تحول في روسيا الى بطولة عالمية و تحد يجذب العديد من المشاركين كل سنة.

تعتمد هذه المسابقة على عدة شروط. أهمها:

المتسابق لديه 3 دقائق لإسقاط الشجرة ويجب أن تهبط الشجرة بأقرب ما يمكن إلى علامة يضعها الحكم.

يتم تحديد الحد الزمني و قرب الشجرة إلى العلامة وكذلك عمق وزاوية القطع، والطول بين القطع والمفصلة.

يتم تقييم المتنافسين كالتالي:

كما هو الحال مع العديد من الفعاليات عالية الدقة، يحصل المتنافسون على نقاط إذا تم احترام العناصر التالية على مستوى قياسي:

• الوقت - 3 دقائق هو الوقت المسموح به، وبعد ذلك تبدأ نقاط العقوبة في التراكم.

• القرب من العلامة - يتم قياس الانحراف عن اتجاه القطع المقصود و قربه من العلامة المحددة منذ البداية من طرف الحكم.

• عمق وزاوية القطع - يتم تقريب عمق التقوس إلى أقرب سنتيمتر، ويتم تقريب الزاوية إلى أقرب درجة.

تؤخذ العوامل التالية بالاعتبار أيضا للنتيجة الإجمالية :

البدء مبكرا، جدعة عالية فوق الحد المعتمد، طول الانشقاق، التراجع غير الصحيح من الشجرة، استخدام العلامات المحظورة، دخول الموقع بدون إذن، العمل بدون معدات واقية، بدء عمل المنشار بشكل غير صحيح، لمس السلسلة عند تشغيل المحرك، تغيير المواقف عند تشغيل السلسلة، وعدم بدء المنشار في غضون خمس دقائق، والنشر بيد واحدة عند تشغيل السلسلة، والحوادث التي لا تتطلب عناية طبية، والحوادث التي تتطلب عناية طبية و "إيقاف" الأمر في المواقف الخطرة.

من المحتمل أن تستغرق هذه العملية وقتا أطول بكثير من الدقائق الثلاث الممنوحة. لكن الفائز بهذه البطولة يجب الا يتعدى الدقائق الثلاثة.المنشار:

يتم الاعتماد على واحد من اكثر المناشير تقدما. يحيث يمارس مستويات منخفضة من انبعاثات العادم وهو منخفض لاستهلاك الوقود. يحتوي هذا المحرك على نظام تشغيل ذكي يسهل البدء وحقن الهواء للحصول على تشغيل أقوى وأطول، ناهيك عن المقابض المحسنة هندسيا. يستخدم من قبل المتخصصين للممارسات الصعبة للغاية ويعتبر مثاليا لقطع الأشجار. اذ يجب على المشاركين استعمال نفس نوعية المنشار .

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