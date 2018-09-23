العاهل السعودي يمدد إجازة اليوم الوطني

أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)



وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني، الذي يصادف الأحد 23 أيلول / سبتمبر، حتى يوم الاثنين.



وتشهد العاصمة الرياض، ضمن ‏روزنامة اليوم الوطني السعودي الـ88، ‏مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى، تشتمل على عدد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف أرجاء المملكة.

كما تشهد المملكة أضخم كرنفال ‏في فعالية "الكرنفال الوطني" في الرياض على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، الذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام من 21 إلى 23 سبتمبر.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الذكرى الثامنة والثمانين للمملكة العربية السعودية "مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز"، منوهًا بما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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