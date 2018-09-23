إكتشف "بيجو e ليجند" الإختبارية.. بين الماضي والمستقبل

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

ليس بالجديد أبداً في عالم السيارات إحياء الطرازات القديمة عبر استلهام خطوطها وشخصيتها في تطوير طرازات جديدة، فهذه الصرعة التي بدأتها فولكس فاغن على الأرجح مع الجيل الأول من بيتل الجديدة في أواخر التسعينيات، عرفت طريقها إلى عدد كبير من الصانعين وسجلت نجاحات باهرة وأخرى متواضعة...

هذه الصرعة لا يبدو وبأنها ستتوقف، قد تشهد بعضا من الهدوء وانخفاضاً في وتيرة الطرازات التي تستلهم الماضي إلى المستقبل، إلا أنه من الصعب أن تتوقف كلياً، أقلها على الصعيد الاختباري، كما قامت بيجو بالكشف عن اختبارية جديدة باسم e ليجند عبارة عن كوبيه مستقبلية التقنيات تذكرنا بخطوطها بطراز 504 كوبيه الذي أبصر النور أواخر الستينيات من القرن الماضي..

الاختبارية "e ليجند" جميلة، لا بل أنها فاتنة بخطوطها التي وإن كانت مفعمة بلمسات المستقبل البعيدة عن واقع الإنتاج التجاري سواء من الخارج أو الداخل، إلا أن تصميمها العام لا يبدو وبأنه بعيد عن خطوط الإنتاج. وأياً يكن، نحن أحببنا هذه الاختبارية الفرنسية... مهلاً، اختبارية فرنسية؟! يجب إذاً عدم الوقوع في غرامها، فيكفي أن تجتمع كلمة اختبارية مع فرنسية لتدرك بأنها لن تصل إلى ما هو أبعد من متحف الشركة الصانعة وبكل أسف... ولا نتوقع أي استثناء مع e ليجند كما كان الحال من قبل مع العشرات أو ربما المئات من الاختباريات الفرنسيات!

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