مهرجان أضوء يبهر الزوار في البرتغال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقامت البرتغال مهرجان أضواء الذي تضمن عروض ضوئية وأشكال فنية في الشوارع وذلك بمقاطعة كشكايش في البرتغال للدورة السابعة من مهرجان (لومينا)، الذي يضم عرض مبهر جذب حشودا للاستمتاع برؤية أعمال فنانين محليين وعالميين.

كما يهدف المهرجان إلى "الاحتفال بالألوان والأشكال على اختلاف مناحيها ومعانيها ووجوهها" لجذب مئات الآلاف من الزوار إلى كشكايش كل عام وذلك حسبما ذكر منظمو المهرجان .

كما يضم المعرض الأشكال الفنية هذا العام فضلا عن منحدر تزلج يومض بأضواء وأشكال ملونة مختلفة بينما يستمتع المتزلجون بالتحرك بألواحهم عليه.

وأشار منظمو المهرجان إلى أنه يسليط الضوء على التراث التاريخي في مقاطعة كشكايش البرتغالية، والتي كانت قرية تعتمد على صيد السمك حتى أصبحت اليوم مقصدا سياحيا من الدرجة الأولى بحلول نهاية القرن التاسع عشر.

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