تعرف على العلاقة بين الحمام وتطبيق "تندر" الشهير

تحدثت قصص العرب القديمة كثيرا عن دور الحمام في التواصل خاصة في العلاقات العاطفية والتقريب بين المحبين وايصال مشاعر بطريقة مكتوبة على شكل رسالة توضع في رجل الحمام..

رسالة في اغلب الاحيان تصل الى الحبيب او الحبيبة وبالتالي تصل المشاعر. فهل اليوم وبعد قرون من الزمن يكون الحمام له دور كذلك في التعارف والمواعدة؟ هل يستعيد الحمام مجده؟ صحفية تكشف لنا سر هذه العلاقة.

عندما شرعت في إعداد فيلمها الوثائقي الجديد "Swiped: Hooking Up in the Digital Age" ،كانت الصحفية نانسي جو سايلس تنوي أن تضفي طابعا انسانيا على الاشخاص الذين يستخدمون تطبيق "تندر" للتعارف مؤكدة انهم أشخاص حقيقيون ، وليس فقط صور يتم تمريرها من اليسار أو على اليمين، في إِارة منها إلى أن مستخدمو هذا التطبيق الخاص بالمواعدة شخصيات خصيقية وليست فقط صورا. ومن أجل ذلك حاولت الصحفية ان تقتفي اثر بعض الشخصيات الين استخدموا هذا التطبيق الخاص بالتعارف.

الصحفية اكتشفت ايضا ان مستخدمي تندر هم أيضا مشاركين في تجربة نفسية عمرها عقود.

في الفيلم الوثائقي ، ذكر Tinder CSO Jonathan Badeen - الملقب بالرجل الذي اخترع الضرب - الى الصحفية أنه استوحى فكرة التطبيق جزئياً من دروس علم النفس في الكلية ، والتي درس فيها .

في أحد تجارب سكينر ، قام بتكييف الحمام الجائع ليؤمن بأن الطعام ، الذي كان يتم تسليمه في أوقات عشوائية ، كان مدفوعًا عن طريق النقر العشوائي. لذلك ، بدأ الحمام ينقر في كثير من الأحيان بطرق معينة ، على أمل الحصول على المزيد من الطعام.

"هذه هي آلية التطبيق بأكملها" ، قالت سايلس . "انتقد ، قد تحصل على مباراة ، قد لا. ثم أنت فقط مثل متحمس للعب اللعبة ... سكينر تحولت الحمام أساسا إلى المقامرين ".

على الرغم من انها حريصة على القول انها لا تطعن في شخصية أي شخص يستخدم تطبيقات التعارف، لأي سبب من الأسباب، القت نانسي المسؤولية على المديرين التنفيذيين للتطبيقات الذين في غالب الامر يتنصلون من مسؤولية حماية المستخدمين من التهديدات التي قد تصلهم مثل الاعتداء الجنسي؛ علاوة على ذلك ، فهم لا يهتمون بما إذا كانت العلاقات التي ترعاها تطبيقاتهم صحية أم سعيدة.

يشار إلى أن هذا البرنامج عبارة على تطبيق للتعارف و المحادثة مع أصدقاء جدد يقوم التطبيق بتحديدهم بشكل تلقائي عن طريق موقعهم الجغرافي الأقرب اليك , تطبيق المواعدة تندر لقي شعبة ضخمة جدا حتى أن عدد مستخدميه حول العالم تجاوزالملايين.

