هوس الشباب بالألعاب الإلكترونية

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أحمد يمارس هواية الألعاب الإلكترونية منذ الصغر

أحمد عبدالحليم شاب في الخامس والعشرين من عمره وهو خريج هندسة ميكاترونيكس من جامعة المستقبل بمصر ، تعلّم الألعاب الإلكترونية منذ نعومة أظفاره، وهو سعيد جداً باتقان هذه "الرياضة" كما يسميها رغم معارضة العديد من المقربين له ولكنه يشارك بالعديد من المسابقات و يتمكن من الفوز بها .

برنامج @ شباب التقى بـ أحمد وأخبرنا عن شغفِه بما يقومُ به، لنتابع كيف يمارس أحمد هذه الألعاب الإلكترونية ويعطيها وقتاً كثيرا من حياته..



محمد يحرص على شغفه بممارسة الألعاب الإلكترونية

محمد شاب مصري في مقتبل العمر ، تعلم الألعاب الإلكترونية منذ الصغر وصار شغوفاً بممارسة الألعاب الإلكترونية، وأبدى محمد إعجابه بالألعاب الإلكترونية والتي حقق من خلالها العديد من البطولات في مصر .

برنامج @ شباب التقى كذلك بـ محمد وأخبرنا عن شغفِه بما يقوم، نتابع مع محمد ممارسته هذه الألعاب الإلكترونية ..



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