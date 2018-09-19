قيادة وبناء المُستقبل،مسؤولية الشباب

أخبار الآن | أبوظبي - الامارات العربية المتحدة (جمال لعريبي)

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على موضوع تنمية الشباب في مختلف المراحل وجعل منهم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية والتطوير وذلك في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتضيف الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ان على شباب اليوم مسؤولية كبيرة لإحداث فرق حقيقي وملموس ليس فقط في إطار عملهم وحياتهم الشخصية ولكن للمجتمع والوطن

جاء ذلك خلال جلسة معاليها الحوارية في الملتقى تحت عنوان "قيادة وبناء المُستقبل، مسؤولية الشباب".

وأكدت معاليها أن تحلي الشباب بالموهبة والشهادات لا يكفي، بل يجب أن يتسلح الشاب بالمُثابرة ويبذل قصارى جهده لتحقيق الإنجازات المتتابعة واتخاذ المسار الصحيح نحو مُستقبل مُزدهر.

وبشأن مبادئ تحمل المسؤولية، باعتبارها من أهم صفات القائد، أكدت الشيخة لبنى القاسمي أن الاعتماد على الشباب يُساعد في عملية تمكينهم، فبمُجرد أن يشعروا بالمسؤولية يُمكنهم تحقيق أشياء عظيمة واتخاذ قرارات صائبة ويفكرون خارج الصندوق لتنفيذ تلك المسؤوليات على أكمل وجه.

وتناولت معاليها في ختام الجلسة عن الصعوبات التي يمكن أن يوجهونها خلال مراحل التعليم والعمل ووجهت لهم النصائح العملية لمواجهة أي صعوبات تواجههم في المستقبل.

اقرأ أيضا:

شباب الإمارات.. إرشاد وتمكين قادة المستقبل

دولة الامارات تطلق مسابقة العلوم النووية