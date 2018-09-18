ملياردير ياباني سيكون أول من يذهب في رحلة خاصة إلى القمر

أخبار الآن | هوثورن- كاليفورنيا (رويترز)



أعلنت شركة سبيس إكس المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك يوم الاثنين

أن رجل الأعمال الياباني يو ساكو ماي زاوا سيكون أول من تـَنقلـُه في رحلة خاصة إلى القمر.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.

ومايزاوا هو مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأمريكية عام 1972. وكشفت سبيس إكس عن اسم مايزاوا مساء الاثنين في مقر الشركة في هوثورن إحدى ضواحي مدينة لوس انجليس.

وشوق ماسك، وهو أيضا‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، من ترقبوا معرفة اسم الشخص الذي سيذهب في أول رحلة تجارية إلى القمر تاركا أسئلة كثيرة دون إجابة.

ونشر ماسك يوم الخميس صورة للعلم الياباني على حسابه على موقع تويتر، ثم نشر يوم الأحد عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة بيج فالكون روكيت أو ”بي.إف.آر“. ويعد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.

وعلى الرغم من أن المركبة لم تصنع بعد فإن ماسك قال إنه يريدها أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022 على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.

وتخطط شركة سبيس إكس إلى رحلة دوران حول القمر. ولم يتضح المبلغ الذي دفعه مايزاوا نظير القيام بالرحلة.

اقرا ايضا

ناسا تنشر لقطات لإعصار فلورنسا من الفضاء