السماح للمعتمرين بزيارة أي مدينة سعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



لأول مرة، سيُسمَح للمعتمرين، بزيارة المدن السعودية خلال فترة سريان تأشيرة العمرة البالغة 30 يومًا، مخصَصًا منها 15 يومًا لزيارة الحرمين الشريفين.

وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عبدالعزيز وزان، أن برامج العمرة والزيارة تشهد نقلة نوعية تمثلت في السماح للمعتمرين والزوار، بزيارة أية مدينة في المملكة، بشرط أن يكون ذلك خلال فترة تأشيرة العمرة.

وهو ما أكده نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، من أن القادمين للعمرة هذا العام، الذين بدأت طلائعهم تصل إلى مكة والمدينة؛ يستطيعون زيارة أي مدينة، وأن تأشيراتهم لن تقتصر على زيارة الحرمين الشريفين فقط، بل سوف يسمح لأي معتمر بزيارة أي مدينة أو أي موقع تراثي أو سياحي خارج مكة والمدينة، بشرط حصوله على برنامج سياحي قبل القدوم إلى المملكة.

من جهة أخرى، بلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا إلى المملكة خلال الأسبوع الماضي أكثر من ألف معتمر، كما تم إصدار أكثر من 25 ألف تأشيرة عمرة خلال الأيام الأربعة الماضية.

مستطردا، في حال كان القادم للعمرة يحتاج أكثر من هذا الوقت يمكن لشركات العمرة تقديم طلب، قبل قدوم المعتمر، تضم الفترة التي يطلبها الشخص، على أن ترفع وزارة الحج الطلب للجهات المعنية في عملية اعتماد الوقت.

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