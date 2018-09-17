مهرجان موسيقى في أوزبكستان مشحون برسائل بيئية

أخبار الآن | طشقند - اوزباكستان (وكالات)



على وقع عزف آلات غيتار الباص وعروض الليزر، رقص آلاف الأشخاص في منطقة صحراوية في أوزبكستان كانت قديما مطلة على بحر آرال الذي يسعى القائمون على هذا المهرجان الجديد إلى إنقاذه.



هذا الحدث هو أول مهرجان للموسيقى الالكتروني تشهده هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى التي بدأت تشرّع أبوابها أخيرا للسياحة الدولية.



وقد نُظم المهرجان في منطقة صحراوية شهدت إحدى أكبر الكوارث البيئية التي تسبب بها البشر وهي الانحسار شبه الكامل لبحر آرال الممتد بين أوزبكستان وكازاخستان، وهو ما نجم عن تحوير المجاري المائية المتفرّعة عنه خلال الحقبة السوفياتية لري محاصيل القطن.



وقال عطا بك سليمانوف أحد منظمي المهرجان الذي أقيم ليل الجمعة السبت "فلنملأ بحر آرال بمحيط من الأنغام. إن لم نكن قادرين على ملئه بالماء حاليا، فلنبدأ بالأنغام".

وكانت مويناك التي استضافت المهرجان قرية للصيادين على بحر آرال.



كما أن آرال كانت في ما مضى رابع أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، غير أنها فقدت أكثر من 75 % من مساحتها في خلال نصف قرن.

واستقطب المهرجان، وهو حدث نادر في أوزبكستان، منسقي أسطوانات من أوروبا والبلدان السوفياتية السابقة إضافة إلى عشرات الأجانب وما يصل إلى سبعة آلاف من سكان المنطقة، وفق المنظمين.

وقالت غولدونا توراكولوفا (25 عاما) الممرضة في مستشفى مويناك "هذه المرة الأولى التي أرى فيها عرضا مماثلا. أريد حقا أن تعود مويناك منطقة جاذبة للناس".



واضطرت هذه الشابة كسائر أبناء جيلها إلى التكيف مع تبعات الكارثة البيئية في بحر آرال التي غيّرت حياة كثيرين ممن كانوا يعتمدون على إيرادات الصيد والسياحة.

وهي أوضحت لوكالة فرانس برس "والدي يروي لي حكايات عن البحر وكيف كانوا يمارسون الصيد والسباحة في أكثر الأشهر حرا خلال السنة".

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