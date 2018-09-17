قطارات عائدة لعشرينات القرن الماضي في باريس

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

تُعرض مقصورات قطارات شهيرة عائدة لعشرينات القرن الماضي في باريس، بمناسبة "الأيام الأوروبية للتراث" بعد أعمال ترميم دقيقة أجرتها الهيئة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد على مدى ثلاث سنوات.



ثلاث مقصورات كانت تضم مساحات للأكل في "قطار الشرق السريع" تعيد إحياء هذا القطار المصنف من بين الأشهر في التاريخ والذي استمر تسييره بين العامين 1883 و1977 بين باريس والقسطنطينية مروراً بفيينا ثم بالبندقية.



ومع أنها تضم قطعاً زخرفية معدنية وأخرى مطلية بالذهب، أو من الخشب المطعم في ديكور من البرونز والنحاس، تبدو عربات قطار "أورينت اكسبرس" هذه أقل فخامة من ثلاث مقصورات أخرى معروضة في محطة "غار دو ليون" للقطارات في باريس.



وتعود هذه الأخيرة إلى العصر الذهبي لشركة القطارات المعدة للرحلات الليلية وهي "القطار الأزرق"، "بين باريس وسواحل كوت دازور"، و"السهم الذهبي"، "بين باريس ولندن"، و"نجمة الشمال"، "بين باريس وأمستردام".

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "أورينت اكسبرس"، التي تدير الإرث العائد لهذه القطارات، غيوم دو سان: "لترميمها غصنا في محفوظاتنا لاسترجاع المخططات الأصلية وعينات الأقمشة".

وأضاف "استعنّا بحرفيين استثنائيين"، لكنه تحفظ عن ذكر تكلفة هذه العملية.



ومن المتوقع إخراج هذه العربات التاريخية من مستودعاتها في ضواحي باريس، بهدف عرضها في معارض أو مؤتمرات.

وكانت الهيئة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد اشترت علامة "أورينت اكسبرس" التجارية بعد وقف رحلات القطار المباشرة بين باريس واسطنبول في 1977.



واستقطب معرض في معهد العالم العربي في باريس، أكثر من 250 ألف شخص في 2014 قبل أن تبدأ أعمال ترميم العربات.

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