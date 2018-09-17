طلاب مصريون يطورون دراجة فائقة السرعة لمواجهة أزمة السير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وأنت تقف أمام هؤلاء الطلاب المصريين في جامعة القاهرة، لن تفهم تصميمهم الذي يعتبر بعيدا عن الثقافة المصرية، هذه الفكرة أطلقوها قبل 4 سنوات، وهو مفهوم قادر على حل جزء ولو صغير من 3 أزمات رئيسية تعيشها مصر وهى "الطاقة والزحام والبدانة"، والسر في "الدراجات فائقة السرعة" هو التصميم المختلف تماما عن تصميم الدراجة التقليدية، حيث تولد سرعة كبيرة للغاية بمجهود قليل وفي جلسة مريحة وآمنة في نفس الوقت، فتكون قادرة على توسيع ثقافة ركوب الدراجات وحل العديد من الأزمات التى يعانى منها المصريون، وفق موقع اليوم السابع..





بحماس شديد وثقة يقول "أحمد راشد"، وهو قائد الفريق، وأحد أصحاب الحلم : "مصر من أعلى الدول فى البدانة والزحام وبالطبع لدينا أزمة طاقة، ولهذا يعد تطوير مفهوم الدراجات فائقة السرعة فى غاية الأهمية بالنسبة لنا"..

وهذه الدراجة التى يعمل عليها الشباب تختلف تماما عن الدراجات التى نعرفها، هنا الدراجة مزودة بـ"إير باج" لتوفر حماية كاملة لقائدها، وتتمتع بأعلى درجات الأمان، ويشرف متخصصون على أن تخرج فى وضع رياضي وصحي لركابها،وعلى كل حركة دقيقة فيها لتحافظ على توازنها في أصعب الطرق بالشوارع وحتى تتعامل مع المطبات كذلك.









هذا الحلم الذي بدأ يتحول لحقيقة خلال السنوات الماضية بالمشاركة فى كبرى المسابقات الطلابية على مستوى العالم لتصنيع الدراجات فائقة السرعة بجامعة Penn state في شمال أمريكا، والوصول إلى المرتبة الـ11 بين 50 فريق متنافس من كبرى دول العالم، واليوم يستعدون لخوض نفس المسابقة مرة أخرى على أمل الوصول إلى مركز ضمن المراتب الـ5 الأولى، وبلغت تكلفة المشروع تقريبا 150 ألف جنيه خلال العام الماضي، واشتركت وزارة البيئة وكلية الهندسة في جامعة القاهرة لتمويل الشباب، ويقول أحمد: "الحماس لمشروعنا جاء لأنه مشروع قابل للتنفيذ على أرض الواقع بدءًا من الغد، فالتصميم موجود وجاهز، ولا يتبقى له سوى مستثمر يؤمن به، بعكس العديد من المشروعات الأخرى التى تحتاج لسنوات طويلة لتفعيلها.

مصدر الصور (موقع اليوم السابع)



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