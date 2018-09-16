كيف احتفلت أبيدغان باليوم العالمى للتنظيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شاركت أكثر من 150 دولة حول العالم، فى تنظيف الشوارع من النفايات إلى جانب المرافق السياحية لديهم، وذلك بمناسبة "اليوم العالمى للتنظيف".

ومن المعروف أن موعد اليوم العالمى للتنظيف يأتي في الـ 8 من سبتمبر كل عام، إلا أن مدينة أبيدغان قررت الاحتفال به في الـ 15 من سبتمبر.

حيث توزعت فرق عدة من المتطوعين فى شوارع أبيدغان للاحتفال بهذا اليوم عن طريق كنس الشوارع وإزالة القمامة فى منطقة تريشفيل بأبيدغان.

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