كازاخستان تحتفل بالتفاح في أبهى حلة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تشهد مدينة ألماتي في كازاخستان هذه الأيام مهرجان التفاح، وهو مهرجان يقام بشكل سنوي في المدينة المشهورة بزراعة التفاح، و تمتد كازاخستان، التي نالت الاستقلال منذ 19 عاما عن روسيا ـ الاتحاد السوفيتي سابقا ـ من سيبيريا وروسيا شمالا إلى صحارى اوزبكستان وتركمانستان في الجنوب ومن بحر قزوين غربا إلى الصين شرقا..

سحر الطبيعة ليس فقط هو الأكثر جذبا لذلك البلد، ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة، فهي مقصد لعشاق الرياضات الشتوية، تعتبر الفترة مابين يوليو وأغسطس وقت مناسب للذهاب إلى منطقة الأستانا بينما الفترة مابين إبريل وسبتمبر هي انسب وقت للتمتع بزيارة ألماتي جوهرة كازاخستان.

وتعد بحيرتي بالكابش وكابشا غي، ونهر ايلي الشهير، أبرز المناطق التي يمكن للسائح ان يتمتع بها وممارسة الرياضات الشتوية حيث يوجد حلبات التزلج ومباريات الهوكي، ورغم جمالها اللافت وطبيعتها الخلابة، التي تجعل منها أبرز مصادر الدخل القومي لدى كازخستان، إلا أنها تتميز بانخفاض تكاليف المعيشة، ممها جعلها تحظي بأعلى نسبة إقبال سياحي..

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