عمل فني على شكل حوت نافق يخدع أهالي مدريد

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

فوجئَ سكانُ العاصمةِ الإسبانيةِ مدريد برؤيةِ حوتٍ نافقٍ على إحدى ضِفافِ نهر، قبل أن يكتشفوا أنه عَمَلٌ فنيٌ يَهْدِفُ إلى دق ناقوسِ الخطر بشأن مستوياتِ التلوث المرتفعة في البحار والمحيطات حول العالم.



جيفة الحوت التي يصل طولها إلى ستة عشر متراً صمَمَها مجموعةٌ من الفنانين، اتفقوا مع السلطات البلديةِ في مدريد على وَضْعِ المُجسم على ضفة النهر، من أجل التوعيةِ بمخاطر التلوث البحري.

ونفذت بالفعل المجموعة هذه الخدعة في عدة عواصم أوروبية من أجل رفع مستوى الوعي الجماهيري بمخاطر الأنشطة البشرية على الحياة البحرية.

وقال المنسق بمجلس مدينة مدريد فرناندو كوادرادو: "قررنا القيام بذلك ضمن البرنامج الثقافي لمجلس المدينة لتسليط الضوء على مشكلة التلوث في المحيطات، وأيضاً لنصنع حالة من التشويق بين المواطنين على المستوى الفني".

ولإضفاء بعض الواقعية على الخدعة، أحاط بالحوت عدد من أعضاء المجموعة الفنية وهم متنكرون على هيئة متخصصين في الطب الشرعي يفحصونه من أجل تحديد سبب نفوقه.

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