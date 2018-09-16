إليكم 8 استخدامات رائعة لزيت اللافندر الساحر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

زهرة الضرم أو الخزام أو اللاوندة والمعروفة باسمها الإنكليزي Lavandula تمنحنا زيت اللافندر المفضل لدى الكثير، وفي هذا المقال نسرد لكم 8 استخدامات رائعة له.

وفق موقع "د. أوز" يساعد على هدوء الأعصاب والاسترخاء، العديد من الدراسات أثبتت أن زيت اللافندر أحد اهم الزيوت المساعدة على الاسترخاء.

يساهم في علاج قرح الفم إذ شملت دراسة طبية أن مسح قرح الفم ببضع النقاط من زيت اللافندر الخام تساعد على سرعة علاجها.

يساعد على النوم بعمق وهدوء، وضع بعض النقاط على وسادة النوم قد يمنحكم نوما هنيا بسبب قدرة اللافندر على المساهمة في الاسترخاء.

إن كنتم تعانون من قشرة الشعر والتي تسبب حكة في جلد الرأس فوضع بضع نقاط من زيت اللافندر يساهم في مكافحة الشعور بالحكة ويكافح القشرة مثله في ذلك مثل زيت الزيتون وجوز الهند، إلا أن اللافندر يتمتع برائحة أزكى.

يساهم في تخفيف آثار الصداع النصفي والشقيقة، لا يعني هذا أنه يمكنكم استخدام زيت اللافندر كعلاج للشقيقة، ولكن دراسة كشفت أن وضع نقاط من الزيت على الشفاه العليا واستنشاقها يخفف أعراض نوبات الصداع.

إضافة نكهة محببة لطعامكم، إذ يمكنكم سكب بضع نقاط من زيت اللافندر خلال طهي الطعام خاصة الحلوى يضيف طعاما جميلا، جربوه وأخبرونا عن رأيكم.

مكافحة عثة الملابس، إذ يساهم الزيت الفواح في مكافحة هذه الحشرات المزعجة، يجب أن نذكركم أن اللافندر لا يقتل العثة ولكنه بالتأكيد سيطردها بعيدا عن ملابسكم إلى جانب منح ملابسكم رائحة جميلة.

العديد منا يتجنب استخدام معطرات الجو الاصطناعية تجنبا لما قد تسببه بعضها من حساسية، لكن وضع قطرات زيت اللافندر في قدر به ماء مغلي سينشر منزلكم برائحة اللافندر الزكية.

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