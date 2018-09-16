إسبوع الموضة في لندن خال من فراء الحيوانات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



انطلق أسبوع الموضة في العاصمة البريطانية لندن، معلناً أن التصميمات والأزياء التي سيعرضها ستكون بلا أي فراء للمرة الأولى، مع سعي عدد متزايد من المصممين لتحسين صورتهم الأخلاقية بالتخلي عن الفراء المستخلص من الحيوانات.



والحدث الذي يستمر خمسة أيام هو المحطة الثانية في موسم عروض أزياء ربيع/‏صيف 2019 الذي يستغرق شهراً، ويمر بنيويورك ولندن وميلانو وباريس. وأسبوع لندن يتضمن القليل من الأسماء الكبرى على خلاف المحطات الأخرى في الموسم، لكنه يجتذب مشترين وصحافيين ومدونين من حول العالم بسبب اهتمامه بالمواهب الناشئة، بجانب العلامات التجارية الشهيرة.

ووفقاً لمسح أجراه مجلس الموضة البريطاني لم يستخدم أي مصمم في عروض أسبوع لندن هذا العام فراء حيوانات.

وقالت المديرة التنفيذية للمجلس كارولين راش: "تلك هي المرة الأولى التي قال فيها المصممون إن الأزياء على الممشى لن تتضمن أي فراء بنسبة 100%."

وتابعت: "أعتقد أن الأمر يعكس تغيراً في خياراتهم الإبداعية، وفي نظرتهم لقوة المستهلك.. يبدو أنهم يفكرون فعلاً في الصور التي يقدمونها عن أنفسهم في أسبوع الموضة". وفي بداية العروض قدم المصمم ريتشارد مالون ألواناً جريئة وبراقة من بينها الوردي الفاقع والأصفر البراق والأزرق والأخضر بدرجات تميل للفسفوري في مجموعته التي بدا أنها استوحت إلهاماً من فترتي الستينات والثمانينات. وارتدت العارضات سترات خفيفة بأكتاف ضخمة ومعها تنورات قصيرة وأحذية ضخمة عالية الرقبة.

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