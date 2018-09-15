لاعبة كمال أجسام تتفوق على النظرة النمطية للمرأة بالهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد تظل صورة المرأة المحجبة محصورة في أدوار محدودة جدا ولا تخرج منها في بعض الدول.. لكن تظل نماذج مؤثرة تخوض التحدي لتخرج من هذه الدائرة!

تعمل لاعبة كمال الأجسام "مجيزيا بهانو" على تفكيك الصورة النمطية للمرأة في الهند بشكل عام، وصورة المسلمات بشكل خاص، من خلال ممارستها ألعاب القوى ورفع الأثقال رغم ارتدائها الحجاب والتزامها دينيا، واللافت أن "بهانو"، التي وصفها مدربها بأنها "أقوى امرأة رآها في حياته"، لا تفوت فرصة للإعلان عن رغبتها في أن تُظهر للعالم أن ارتداء الحجاب لا يجب أن يكون عقبة أمام النساء في سبيل تحقيق أحلامهن..



وتقوم الشابة "بهانو"، هي طالبة طب أسنان بولاية "كيرالا"، من خلال الرياضة بتحدي العالم والمجتمع الذي ينظر إلى النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب بأنهن غير قادرات على تحقيق أهدافهن، وتقول "بهانو" إن :"العديد من الفتيات يحاولن فعل الشيء نفسه لكنهن خائفات، إذ يعتقدن بوجوب التخلص من الحجاب والتضحية"، مشددة على أنها أرادت أن تكون مثالاً لهن كي تؤكد "أن كل شيء ممكنا، حتى مع الحجاب"..

إشارة الى أن "بهانو"، التي فازت بميداليات في بطولات عدة، قد كشفت عن أنها تستعد حالياً لخوض بطولة العالم في مصارعة الذراعين، كما أكّدت انها مرتاحة جدا في الحجاب لأنه هويتها ولا تريد التخلي عن هذه الهوية لأي

سبب من الأسباب..

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