طائرات تنقل الماعز من غابات واشنطن

أخبار الآن | واشنطن - امريكا - (وكالات)



تقوم الطائرات المروحية والشاحنات بنقل المئات من الماعز الجبلي من الحديقة الأولمبية الوطنية بواشنطن إلى أماكن أخرى في الولاية في محاولة لحماية الموارد الطبيعية وحفاظا على سلامة الزائرين.



عمليات النقل هذه تبدأ بتنويم الماعز البري من طرف أطقم المحترفين بالسهام التي تحمل مادة مهدئة والبنادق المخصصة للسيطرة على هذه الحيوانات البرية التي تستقر بالتلال الصخرية والمنحدرات داخل الحديقة الوطنية غرب سياتل. ثم تقوم الفرق بتعصيب أعين الماعز ووضعها في حاملات حَبْلِيَّة صُنِعَت خصيصا لهذه العملية قبل أن تُنْقَلَ جوًّا إلى منطقة التدريج في الحديقة.

في هذه المنطقة المؤقتة يتم فحص الماعز وزرع جهاز تتبع في أجسامها ثم توضع الحيوانات في شاحنة تنطلق إلى منطقة أخرى في شلالات الشمال.

وتشمل هذه العملية التي وافقت عليها الإدارة المحلية المسؤولة عن المنتزهات في يونيو/ حزيران المنصرم حوالي 375 ماعزًا بريا. ويؤكد القائمون على ضرورة نقل هذه الحيوانات المقدر عددها ما بين 275 و325 وإذ لا يمكن ضبطها وفي هذه الحالة تقتل.

وقالت سارة كرايباوم، رئيسة الجمعية الوطنية للحدائق الأولمبية في بيان "إن هذا الجهد سيخفف من حدة المشاكل التي نواجهها مع الماعز الجبلي غير الأصلي خلال الألعاب الأولمبية مع تعزيز قطعان في الشلالات الشمالية".

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