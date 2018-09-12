مبادرة شبابية في الجزائر لإعادة زمن القراءة

أخبار الآن | باتنة - الجزائر (اسلام كموني)



مبادرة قام بها شاب جزائري لنشر ثقافة المطالعة و قراءة الكتب من خلال تحويل غرف الهواتف القديمة الى مكتبات عمومية بحيث يتمكن اي شخص من التبرع بكتاب او استعارة كتاب لقراءته من بين الكتب المعروضة ...

"ضع كتابًا.. وخذ كتابًا".. عبارة مكتوبة في خزانة على جانب الشارع الرئيسي بوسط مدينة باتنة شرق الجزائر

هذه المكتبات الصغيرة تثير فضول كل من يمرّ في الطريق العام، لفتح الباب وتصفح ما بها من كتب ومجلات وروايات، يحرص كثيرون على استعارة أحد الكتب المعروضة وقراءتها وردها مجددًا قبل الرحيل.

على خطى مبادرات شبابية التي تخصص مكتبات مجانية اراد محمد ان يستفيد ابناء بلدته من هذه المبادرة التي دفعت به الى تطبيقها



وبدأت في الانتشار داخل المدينة من خلال مشاركة الجميع في جمع الكتب ووضعها في الاماكن المخصصة لها لتعم الفائدة على الجميع

و يسعى القائمون على هذه المبادرة الى توسيع هذه التجربة في ظل وجود عشرات الكتب والروايات الأدبية داخل البيوت الجزائرية . لاخراجها الى المكتبات و يتم الاستفادة منها كما جاء في الشعار "ضع كتابًا وخذ آخر" كنشاط تطوعي يساهم في زيادة ثقافة القراءة لدى الفرد و المجتمع

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