ما هو "الكنز الذهبي" لروما القديمة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كشف علماء أثار النقاب عن كنز ثمين في شمال إيطاليا،وذلك بعدما وجدوا جرة مملوءة بقطع ذهبية نفيسة يتخطى عمرها عن 14 قرنا.

كما أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، إن باحثي الآثار إكتشفوا القطع النقدية الذهبية في جرة لها مقبضان اثنان في منطقة تسمى كومو كما جرى العثور على الجرة في مسرح تاريخي يعرف بـ"تياترو كريسوني"

وأشارت الوزارة إلى أن" قطع المعدن الأصفر التي جرى العثور عليها في حفرة موحلة تعود إلى أكثر من القرنين الرابع والخامس للميلاد.

حيث نشرت الوزارة الإيطالية، قطعا كثيرة من الذهب، جرة مكسورة وتسرب إليها الماء من الخارج.

وأعرب وزير الثقافة الإيطالي، ألبيرتو بونيسولي،"عن سعادته بالعثور على الجرة، وقال إن هذا الاكتشاف جعله يحس بالفخر "

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