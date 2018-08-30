الآن تحتفل بموظّفيها الّذين مضى على انضمامهم 10 سنوات
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
وسط أجواء ملؤها البهجة والفرح ، أقام تلفزيون الآن حفل تكريم خصّ به الموظفين المتميّزين الّذين مضت عشر سنوات على انضمامهم إلى القناة.
و افتتحت الاحتفال مديرة الموارد البشرية كريستين برسوم بكلمة ترحيبية عبرت فيها عن سعادتها بالمناسبة و امتنانها لجهود العاملين بالمؤسّسة على مدى العقد الماضي. وهنّأت، الموظفين الذين جرى تكريمهم تقديراً لالتزامهم و وفائهم
خلال السنوات العشر الماضية و منهم موظفتان متميّزتان بإدارة التلفزيون بالإضافة إلى المذيعة المتألقة بالقناة خديجة الرّحّالي.
و تخللت الحفل مسابقات و فقرات ترفيهيّة من تنشيط الإعلاميّ بالقناة جمال العريبي، و أُسنِدَت جوائز لمن أصابوا في إجاباتهم بسرعة حول أسئلة تخصّ تاريخ و برامج القناة.
حفل قصير غمرته أجواء من الحماس أعطت نكهة خاصّة للتّكريم ما من شأنه تحفيز بقية الموظفين على بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل و دعم مسيرة تقدّم و نجاح تلفزيون الآن.