الآن تحتفل بموظّفيها الّذين مضى على انضمامهم 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



وسط أجواء ملؤها البهجة والفرح ، أقام تلفزيون الآن حفل تكريم خصّ به الموظفين المتميّزين الّذين مضت عشر سنوات على انضمامهم إلى ‏القناة. ‏

و افتتحت الاحتفال مديرة الموارد البشرية كريستين برسوم بكلمة ترحيبية عبرت فيها عن سعادتها بالمناسبة و امتنانها لجهود العاملين بالمؤسّسة ‏على مدى العقد الماضي. وهنّأت، الموظفين الذين جرى تكريمهم تقديراً لالتزامهم و وفائهم

خلال السنوات العشر الماضية و منهم موظفتان ‏متميّزتان بإدارة التلفزيون بالإضافة إلى المذيعة المتألقة بالقناة خديجة الرّحّالي.



و تخللت الحفل مسابقات و فقرات ترفيهيّة من تنشيط الإعلاميّ بالقناة جمال العريبي، و أُسنِدَت جوائز لمن أصابوا في إجاباتهم بسرعة حول ‏أسئلة تخصّ تاريخ و برامج القناة.‏

حفل قصير غمرته أجواء من الحماس أعطت نكهة خاصّة للتّكريم ما من شأنه تحفيز بقية الموظفين على بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل ‏و دعم مسيرة تقدّم و نجاح تلفزيون الآن.‏

