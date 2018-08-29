عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

حيوانات بثروات أعلى من البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

تحقق بعض الحيوانات أموالا طائلة من مشاركتها في البرامج التلفزيونية و الاعلانات إذ  أن دخلها قد يكون أعلى بثلاثة أضعاف من أجور بعض الفنانين و ذالك حسب آدائها. 

يعتبر الكلب "غونتر الرابع" أعلاهم دخلا إذ تبلغ تروته 375 مليون دولار أمريكي. و يعيش هذا الكلب حياة الرفاهية و يأكل الستيك و الكافيار و يملك منازل تقدر بملايين الدولارات.

تأتي القطة الغاضبة "ميمي" في المرتبة الثانية بثروة تصل الى 99.5 مليون دولار أمريكي. و بسبب انتشارها و شهرتها فقد قرر أحد المنتجين اتخاذها كشخصية أساسية لأحد أفلام الكرتون.
 لديها امبراطورية سلع خاصة بها  و 2.5 مليون متابع على الانستغرام .

الدجاجة "جيجو" تعد أغنى دجاجة في العالم إذ يصل صافي ثروتها الى 15 مليون دولار أمريكي من الميراث.

للمزيد:

للفوز برقم قياسي عالمي مراهق باكستاني يخرج عينيه من مكانهما

إذا كنت من عشاق النوم.. دبي تقيم مسابقة لأطول فترة نوم ممكنة

 

#حيوانات #دعاية #افلام #اعلانات #سينما

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...