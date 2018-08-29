حيوانات بثروات أعلى من البشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

تحقق بعض الحيوانات أموالا طائلة من مشاركتها في البرامج التلفزيونية و الاعلانات إذ أن دخلها قد يكون أعلى بثلاثة أضعاف من أجور بعض الفنانين و ذالك حسب آدائها.

يعتبر الكلب "غونتر الرابع" أعلاهم دخلا إذ تبلغ تروته 375 مليون دولار أمريكي. و يعيش هذا الكلب حياة الرفاهية و يأكل الستيك و الكافيار و يملك منازل تقدر بملايين الدولارات.

تأتي القطة الغاضبة "ميمي" في المرتبة الثانية بثروة تصل الى 99.5 مليون دولار أمريكي. و بسبب انتشارها و شهرتها فقد قرر أحد المنتجين اتخاذها كشخصية أساسية لأحد أفلام الكرتون.

لديها امبراطورية سلع خاصة بها و 2.5 مليون متابع على الانستغرام .

الدجاجة "جيجو" تعد أغنى دجاجة في العالم إذ يصل صافي ثروتها الى 15 مليون دولار أمريكي من الميراث.

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