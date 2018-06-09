البحيرة الوردية في داكار.. ملاذ السياح حول العالم

أخبار الآن | داكار - السنغال - (أحمد بدي)

في جمهورية السينغال تقع بحيرة داكار المعروفة باسم البحيرة الوردية , وهي الثانية من نوعها في العالم حيث توجد نظيرتها في استراليا , باتت البحيرة مصدر رزق لالاف السينغاليين ، بما يجود به باطنها من الملح وظاهرها من استقطاب للسياح الاوروبيين.

بحيرة ريبتا أو البحيرة الوردية في السينغال هي بحيرة مستقلة بذاتها وردية اللون، ظهرت إلى الوجود في شكلها الحالي قبل حوالي 35 عاما يأتي لونها هذا نتيجة تفاعل الطحالب والطفيليات التي بداخلها مع أشعة الشمس لتصبح وردية ولعل ذلك مادفع بالأمم المتحدة الى تصنيفها ضمن التراث الانساني العالمي باتت واحدة من أهم المعالم السياحية في جمهورية السنغال طولها يصل الى خمسة كيلومترات وعرضها ثلاثة مائة متر بعمق يصل الى ثلاثة أمتار . نصف البحيرة مشكل من الماء والنصف الآخرمن الملح

تتميز هذه البحيرة بلونها الوردي ومنظرها السياحي الخلاب , صنفت من طرف اليونسكو كمركز تراثى عالمى و سميت بالبحيرة الوردية نظرا لوجود الطحالب بها التى تنتج اصباغا حمراء تساعد فى امتصاص الضوء و ايضا لارتفاع نسبة الاملاح فيها التى تصل الى 40% فى بعض مناطقها ,هذا بالاضافة الى دخول ماء البحر عليها.هذا ما جعلها تعني لنا الكثير كسينغاليين..

تتحول البحيرة في فصل الشتاء الى منجم يستخرج منه حوالي خمسة وعشرين ألف طن من الملح سنويا حيث تصل نسبة ملوحة المياه الى نصف الكيلوغرام في

الليتر الواحد بوسائل بدائية وبطرق تقليدية تتم عملية استخراج الملح غالبية الملح المستخرج من البحيرة يصدر خارج السنغال ، كما تشكل البحيرة مصدر رزق لآلاف السينغاليين على الرغم من أن دخل الشخص الواحد لا يتجاوز ثلاثة دولارات في اليوم..

نحن نعمل هنا في البحيرة منذ زمن طويل نستخرج الملح منها بشكل يومي لكن العمل هنا شاق جدا مقارنة بعائده المالي الضئيل نقضي الساعات تلو الساعات على شاطئ البحيرة . نشعر بالجوع والتعب الشديد نظرا لاستخدامنا لوسائل بدائية يصعب العمل بها لكننا في النهاية نستخرج كميات كبيرة يتم تصدير جلها الى الدول المجاورة

البحيرة التي انفصلت عن المحيط الأطلسي قبل خمسة وثلاثين عاما باتت واحدة من المعالم السياحية السنغالية الأكثر شهرة ، فتحولت الى منتجع سياحي يستقطب الكثير من السياح من مختلف بقاع العالم..

نحن هنا على شاطئ البحيرة الوردية في السينغال , جئنا من فرنسا خصيصا من أجل الوقوف على ما تتميز به هذه البحيرة كلون المياه وطريقة استخراج الملح كل هذا ممتعا جدا..

ويتغير لون البحيرة مع تغير الفصول ففي فصل الصيف تأخذ المياه اللون الوردي فيما تتحول في فصل الشتاء إلى اللون الطبيعي..





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