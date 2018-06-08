طيران الإمارات تشغل أول طائرات بنوافذ افتراضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت شركة طيران الإمارات، النقاب عن أول خدمة من نوعها في العالم بنظام "النافذة الافتراضية"، والتي ستتوفر في جناح الدرجة الأولى على طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER.

وبحسب التقنية الجديدة فإن الطائرات لن تزود بنوافذ تقليدية من الخارج، ولكن في الداخل سيكون هناك عرض كامل للنوافذ. وسوف تستخدم تكنولوجيا كاميرا الألياف الضوئية لالتقاط صور من الخارج، وعرضها للركاب في الداخل بوضوح هائل أفضل من العين المجردة.

وتقول شركة الطيران إنها تمهد الطريق لإزالة جميع النوافذ من الطائرات المستقبلية، مما يجعلها أخف وأسرع وأكثر توفيرا للوقود، لأن إزالة النوافذ ستسمح للشركات المصنعة للطائرات ببناء جسم واحد كامل دون الحاجة إلى النوافذ.

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وقال رئيس شركة طيران الإمارات السير تيم كلارك، إن الصور في النوافذ الافتراضية ستكون "جيدة للغاية ، إنها أفضل من العين المجردة".

وقال السير تيم لبي بي سي إن الهدف النهائي هو الحصول على طائرات بدون نوافذ على الإطلاق.

وأضاف :"تخيل الآن جسم الطائرة أثناء صعودك على متنها بدون نوافذ، ولكن عندما تدخل إلى الداخل، توجد نوافذ".

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وأوضح فكرته بالتأكيد على أن "جسم الطائرة سيكون قطعة واحدة لا يعاني من نقاط ضعف هيكلية بسبب النوافذ. فالطائرات هنا تكون أخف وزنا، وتستطيع الطيران بشكل أسرع، وسوف تحرق وقودا أقل وتطير أعلى."

ومع هذا يرى البروفيسور جراهام برايثوايت، من جامعة كرانفيلد إن طاقم الطائرة بحاجة إلى رؤية ما يجري خارج الطائرة إذا كانت هناك حالة طوارئ.

وقال "إن القدرة على رؤية الخارج في حالات الطوارئ أمر مهم، لا سيما إذا ما حدث إخلاء طارئ للطائرة".