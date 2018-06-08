دبي تفتتح المرحلة الثانية من مشروع الطرق الموازية

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

حددت "هيئة الطرق والمواصلات في دبي"، الجمعة 8 يونيو (حزيران) الجاري، موعداً لافتتاح المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري. وتضمنت هذه المرحلة بحسب بيان الهيئة، تطوير وتحسين الجزء الغربي من الطرق الموازية في المنطقة الممتدة بين شارعي الميدان والمركز المالي، عبوراً بمنطقة الخليج التجاري في دبي.

وتتراوح سعة الشارع بين 3 – 4 مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى تأمين طرق خدمة في الاتجاهين في معظم مناطق المشروع، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، بهدف تخفيف الازدحام المروري على شارع الشيخ زايد.

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وشملت المرحلة الثانية، إنشاء جسر علوي على تقاطع شارع السعادة مع شارع بوليفارد برج خليفة بطول 240 ، وإنشاء جسر على ، وإنشاء نفق على تقاطع شارع السعادة مع شارع الخليج التجاري بطول 535 متراً متراً امتداد شارع السعادة يعبر قناة دبي المائية بطول 500 متر. ، ، تنفيذ جسر على تقاطع شارع الميدان مع شارع الخيل الأول بطول 420 متراً وتضمنت هذه المرحلة أيضاً ، وإنشاء نفق ونفقاً لتأمين حركة الالتفاف لليسار، من شارع السعادة إلى شارع ميدان بطول 420 متراً . مخصص لعبور الخيل في منطقة اسطبلات دبي بطول 340 متراً ويسهم افتتاح المشروع في انسيابية الحركة المرورية في شارع السعادة وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارعي المركز المالي والميدان، مروراً بمنطقة الخليج التجاري، وصولاً لمنطقة القوز.

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