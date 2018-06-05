50 دولة تنهج سياسة بيئية متفائلة.. وتحظر "التلوث البيئي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



حاليا تتخذ خمسون دولة إجراءات للحد من التلوث البلاستيكي، وتكشف أن جزر "جالاباجوس" بالإكوادور ستحظر البلاستيك أحادي الاستخدام كما ستحظر "سريلانكا" مادة "الستايروفوم" ، في نفس الوقت تصر الصين على استهلاك أكياس قابلة للتحلل، وفقا لأكبر تقرير في هذا المجال الصادر عن الأمم المتحدة، ويحذر المختصون البيئيون من أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله لتقليل التدفق الهائل للبلاستيك في الأنهار والمحيطات..

في ذات السياق، يعتبرون أن السياسات الجيدة للحد من النفايات البلاستيكية في العديد من الدول قد فشلت بسبب ضعف تنفيذ القوانين، فعادة ما تتسبب الأكياس البلاستيكية في العديد من البلدان النامية في حدوث فيضانات عن طريق غلق المصارف أو تستهلكها الماشية، في ذات الخضم يوضح التقرير أن سياسات مكافحة النفايات البلاستيكية كانت لها نتائج متباينة.. فعلى سبيل المثال في الكاميرون تحظر الأكياس البلاستيكية، وتدفع للأسر مقابل على كل كيلوغرام من النفايات البلاستيكية التي يتم تجميعها، ومع ذلك لا تزال النفايات البلاستسكة تشكل عائقا، كما أن هناك العديد من البلدان تسن قوانين للحد من انتشار البلاستيك، لكن لا يتم تطبيقها بشكل جيد، وفق موقع "BBC".

وفي وقت سابق، تفاءل علماء البيئة بخصوص الوقود الحيوي، وتم قطع الغابات المطيرة لزراعة زيت النخيل، لكن ذلك أتى بنتائج عكسية، لذلك يجد هذا التقرير أن "فرض الرسوم والحظر وتنفيذه بشكل صحيح يعتبر من أكثر الاستراتيجيات فعالية للحد من النفايات البلاستيكية في مختلف الدول.. لكن كان لمختصي البيئة رأي آخر، إذ يرون أن إلزام منتجي البلاستيك بتحمل المسؤولية وتقديم حوافز لهم لإعادة التدوير، قد يأتي بنتائج رائعة جدا..

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