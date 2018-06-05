أول سعودية تتسلم رخصة قيادة سيارة

... فيديو .. سعوديون يتفاعلون مع مواطن عثر على طفلة بكورنيش جدة عثر مواطن سعودي الأربعاء، على طفلة فقدت عائلتها، تبلغ من العمر عاما ونصف، مقابل منتزه الشلال على الكورنيش الجنوبي بجدة

... مقطع فيديو يظهر هروب قوات الأسد من ريف إدلب بث ناشطونَ سوريون مقطعا مصورا فيديو يَظهر فيه هروب قوات الأسد من المعسكرات التي سقطت بأيدي الثوار في ريف إدلب.

... معاذ الكساسبة ... الحريق الشهيد الذي أحرج داعش بلحظات حياته الأخيرة أكد الأردن مقتل الطيار معاذ الكساسبة على يد عناصر من تنظيم داعش، وجاء ذلك بعد نشر التنظيم مقطعا مصورا يعلن فيه إعدام الكساسبة حرقا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تعامل التنظيم مع رهائنه.

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... السعودية الثانية عالمياً بأكثر المغردين عن كأس العالم احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في عدد التغريدات حول كأس العالم، حيث عبّر السعوديون حول العالم عن تضامنهم ودعمهم لمنتخب بلادهم.