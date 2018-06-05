أول سعودية تتسلم رخصة قيادة سيارة
أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (وكالات)
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يُظهر استلام أول سيدة سعودية رخصة قيادة في المملكة، وذلك بعد أن استبدلت رخصة قيادتها الدولية بالرخصة المحلية التي بدأت السلطات منحها للنساء اعتبارا من اليوم 5 حزيران / يونيو.
وتظهر سيدة سعودية في الفيديو، أمام عدسات المصورين، وهي تتسلم رخصة قيادتها من وحدة المرور التابعة لها في المملكة.
وقد بدأت الإدارة العامة للمرور، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة والخاصة بالنساء برخص سعودية وذلك استعدادا للموعد المحدد والخاص بالسماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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