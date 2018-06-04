مغردون وشركتا الاتصالات يحتفلون بيوم زايد للعمل الإنساني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تحتفل دولة الإمارات بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، هذا اليوم الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، وهو الموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا العام، تشهد الاحتفالات إطلاق المزيد من المبادرات الإنسانية والخيرية الحيوية والنوعية من خلال الآلاف من الفعاليات الحكومية والمجتمعية التي تنظمها المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.

وانتشرهاشتاغ #يوم_زايد_للعمل_الانساني بشكل واسع اليوم على تويتر، لإقتران المغفور له "الشيخ زايد" على الدوام بالعطاء وتقديم العون لكل محتاج في أي منطقة بالعالم، كما عبر رواد التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي عن حبه وإعجابه بشخصية زايد الإنسانية..



واعتبرت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة "نورة الكعبي"، أن تخليد هذا اليوم بمثابة احتفاء بالعطاء..



ويعتبر هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، إذ إن هذا الاحتفال يعبر عن مجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة على صعيد العمل الإنساني من خلال المساعدات التي تقدمها للدول والشعوب الأخرى، وبهذه المناسبة احتفلت شركتا دو واتصالات بشكل خاص بهذا اليوم، وغيرا اسم شبكتيهما ووضعتا مكانه "زايد الإنسانية.

مصدر الصورة موقع (thenational)



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