إختيار دبي كأول مدينة مبدعة في التصميم بالشرق الاوسط

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) رسمياً، انضمام دبي إلى شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم، وتتمثل أبرز المزايا الاستراتيجية لانضمام دبي إلى شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة بمجال التصميم، في تعزيز وتشجيع التصميم والابتكار بالإمارة، وتطوير صناعات التصميم ودعم الشركات والمؤسسات للابتكار في مجال التصميم، وتطوير القدرات الوطنية واستقطاب معارض ومؤتمرات عالمية في مجال التصميم، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تنفيذ مبادرات ذات علاقة بمجال التصميم، ما يؤكد مكانة دبي مدينةً جاذبةً لأفضل المواهب، وذات بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتوفر الخدمات الموائمة لاحتياجات المجتمع.

واختارت المنظمة مدينة دبي كأول مدينة مبدعة في التصميم بالشرق الأوسط ضمن شبكة اليونسكو للمدن العالمية المبدعة التي تضم 180 مدينة في 72 بلداً، تلتزم بالعمل على التطوير المستمر للممارسات الإبداعية، إلى جانب مشاركة الآخرين في عملية الترويج لشتى الصناعات المبدعة، التي تأسست عام 2004، وتقع ضمن جهود المنظمة نحو تعزيز الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية الشاملة للجميع، وإبراز إبداع أعضاء الشبكة في مجالات متنوعة، كالتصميم والفنون والحِرَف والأدب، وغيرها من المجالات الإبداعية المختلفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الشباب بأبراج الإمارات، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، أحمد عبدالكريم جلفار، والرئيس التنفيذي لحي دبي للتصميم، محمد سعيد الشحي، ومدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون بالإنابة، سعيد النابودة، ورئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، محمد عبدالله، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات، ناصر بوشهاب، ونائب المدير العام - التخطيط والتطوير العمراني، بدر القرقاوي، ورئيس تنفيذي - الشؤون الهندسية والتخطيط الحضري، محمد البحري، ومدير تنفيذي - تخطيط حضري من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، أحمد بوخش.

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