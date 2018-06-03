ولادة نادرة لأنثى بيسون بيضاء في حديقة بلغراد

أخبار الآن | بلغارد - صربيا (رويترز)



شهدت حديقة بلغراد للحيوانات حدثا نادرا يتمثلُ بولادةِ أنثى بيسون أبيض، وفقَ ما أعلنَ مسؤولون عن الموقع.



وقد ولدت أنثى البيسون الاثنين وأطلق عليها اسم دوسانكا، على ما أوضح الطبيب البيطري في الحديقة يوزف ازفيدي لوكالة فرانس برس مضيفا "بحسب معلوماتنا لا يوجد أي بيسون أبيض آخر (من النوع الأمريكي) مولود في أوروبا".

وتابع قائلا "نحرص راهنا على أن تكون بصحة جيدة وأن تنعم بطفولة هانئة".

وعلى مرأى من والديها، تسرح دوسانكا في أنحاء الملجأ المخصص لحيوانات البيسون قبل أن ترضع من والدتها وتتمدد في الظل.

وقال الطبيب البيطري إن والد دوسانكا "وصل إلى الحديقة هنا في 2007 من الولايات المتحدة عندما كان لا يزال يافعا للغاية. وقد ورثت دوسانكا جيناته".

وولادة بيسون أبيض حدث نادر متصل بجينة متنحية.

وكانت ولادة حيوان من هذا النوع في ولاية ويسكونسن الأمريكية العام 1994 أثارت اهتماما كبيرا في الولايات المتحدة. كذلك أعلن عن ولادة مماثلة في 2005 في مزرعة في شمال غرب كندا.

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