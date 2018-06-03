ولادة دب جرابي نادر في حديقة حيوان ببولندا

أخبار الآن | بولندا (رويترز)

تحتفل حديقة حيوان في بولندا بميلاد أحدث حيوان فيها وهو دب جرابي صغير، وقالت حديقة حيوان فروتسواف بجنوب غرب بولندا إن ميلاد الدب الجرابي ذي الفراء الأسود والرمادي والذيل الطويل كان حدثاً فريداً من نوعه، إذ ليس هناك سوى 13 دباً فقط من هذه السلالة في الأسر في 4 حدائق حيوان على مستوى العالم.

ولم يشاهد رواد الحديقة الدب الصغير حتى الآن.

والدب الجرابي، وهو آكل للعشب وموطنه جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، يصنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأنه "معرض للانقراض"، ويضعه على قائمة حمراء للسلالات المهددة، وأهم الأخطار التي يواجهها هي التصحر والصيد.



قال رادوسواف راتايتشاك‭‭ ‬‬رئيس مجلس إدارة الحديقة: "لم يحدث هذا الأمر من قبل في تاريخ حدائق الحيوان حتى الآن، نريد أن نركز على هذه السلالة لأنها مهددة بالانقراض بشدة، وحتى الدب من نفس الفصيلة في جزيرة تاروت مهدد بالانقراض بدرجة أكبر، وبالتالي يجب أن تعمل حدائق الحيوان على الحفاظ على هذه الأنواع لأن حمايتها في الظروف الطبيعية درب من الخيال".



وقالت الحديقة: "إن الدب الجرابي الذي لم يطلق عليه اسم ولد لأبوين كانا يعيشان في حديقة فروتسواف منذ 3 سنوات.

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