عرض ضوئي بطائرات بدون طيار يتصدر غلاف عدد التايم الأخير

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (رويترز)

عادةً ما تلفتُ أغلفة مجلة "تايم" الأمريكية الانتباهَ لابتكارها وتجديدها وتنوعِ موضوعاتها، ومرةً جديدة دخلت "تايم" مرحلة جديدة بالتقاطِ صورةِ غلافِ عددها الأخير من السماء بعرضٍ بطائراتٍ بدونِ طيار تم تصميمهُ بدقة ومن قبلِ شركاتٍ متخصصة فى الدرون ليظهرَ فى السماء غلافُ المجلة لشهير بلونيهِ الأحمر والأزرق.

وقالت المجلة فى تقريرها إنه من أجل نشر أول غلاف لمجلة تايم يتم التقاطه بطائرات بدون طيار، عمل فريق المجلة مع فريق إنل لعروض الضوء بالطائرة بدون طيار، وشركتى Astraeus Aerial Cinema Systems وLA Drones، بالإضافة إلى 958 طائرة بدون طار لتنظيم عرض دقيق لشعار المجلة باللونين الأحمر والازرق.

وكانت النتيجة واحدة من أكبر عروض لطائرات بدون طيار التى تم إنتاجها فى الولايات المتحدة، ولفتت الانتباه طبعا، حيث علق أحد سكان ولاية كاليفورنيا فى مقابلة مع إحدى الصحف المحلية "فى السماء، رأيت المستقبل".

اقرا ايضا

تكية أم علي بالأردن توفر إفطار رمضان للمئات يومياً

دراسة تتوصل لطريقة قد تساهم في محاربة السمنة