لم تسمح له زوجته بالسفر لحضور المونديال فحضرت صورته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

وصلت مجموعة من مشجعي المنتخب المكسيكي إلى روسيا عبر شاحنتهم الملونة مصطحبين معهم مجسما كرتونيا، بالحجم الطبيعي لصديقهم "خافيير" الذي لم تسمح له زوجته بالسفر إلى روسيا لحضور مباريات كرة القدم.

ولكن أصدقاء هذا الرجل المكسيكي "المغلوب على أمره" كان لهم رأي آخر، وبمبادرة لطيفة منهم وطريفة، قاموا بطباعة صورة له وبحجمه الحقيقي على مادة كرتون، واصطحبوها معهم في كل مكان في شوراع موسكو، حتى أنهم اصطحبوها لمشاهدة فريق بلادهم خلال مواجهته ضد منتخب الماكينات الألمانية، تعبيراً منهم عن وفائهم لصديقهم .

وقال أصحاب خافيير: "كنا نخطط لهذه الزيارة على مدى 4 سنوات لكن في آخر لحظة قال خافيير إن امرأته لم تسمح له بالسفر، ولم ينضم إلى مجموعتنا. ولذلك دبرنا أسلوب أخذه معنا دون إذن سيدته. والآن يستمتع بأوقاته".

قام "الأصدقاء "الأوفياء"، بالتقاط عدد من الصور لهم وهم بصحبة مجسم صديقهم المصنوع من الكرتون، ما يعني برأيهم أن صورة هذا الرجل المكسيكي، زارت روسيا ومونديالها بدلاً منه.

صور المشجعين وهم يحملون المجسم الكرتوني نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ولاقت إقبالا كبيرا من المتابعين الذين تفاوتت ردود أفعالهم بين الإشادة بهذه الصداقة، وبين اللوم على الزوجة لمنعها زوجها من حضور هذا الحدث العالمي.

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