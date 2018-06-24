تغريدة شاب تونسي على تويتر تمنحه تأشيرة حج له ولأمه

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)

نالت تغريدات شاب تونسي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إعجاب النشطاء في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد تعاطفه مع المشاركة السعودية بكأس العالم في مونديال روسيا، ووصفه العلاقة بين المملكة والشعب التونسي بالكبيرة التي تجمعها الأخوة والعروبة، وأنهم يتمنون للمنتخب السعودي الفوز في كل مباراة، وذلك ردًا على تهكم وشماتة إعلامي تونسي على خسارة المنتخب السعودي أمام روسيا وأنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الشعب التونسي.

وبعد أن تمنى الشاب التونسي في إحدى التغريدات السابقة بزيارة المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج، بادرت السفارة السعودية بتونس والخطوط السعودية بمنحه تأشيرتين وتذكرة له ولوالدته لأداء فريضة الحج هذا العام، صحيفة "سبق" السعودية تواصلت مع الشاب التونسي "محمد بن قاسم" والذي قال إنه تربى على حب الناس والدفاع عنهم وقول الحقيقة مهما كلّف الأمر، فنحن وطن واحد ومحبة وأخوة، وما يخرج من بعض الشامتين حول المباراة الأولى للمنتخب السعودي لا يمثلون إلا أنفسهم، فالجميع متابعون للسعودية ويتمنون الفوز لها مثلما يتمنون الفوز لمنتخبهم.

وقدم الشاب التونسي شكره للسفارة السعودية في تونس، وكذلك للخطوط السعودية، ولأهالي المملكة الذين غمروه بالمحبة بالردود الجميلة والطيبة، وعبرت التغريدات عن التعاطف مع المنتخب السعودي وأظهرت روح الأخوة والمحبة بين الشعبين بعد شماتة أحد الإعلاميين التونسيين بعد مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم 2018م.

وقال فيها: إخواني السعوديين في منكم غاضب على شعب تونس بسبب الإعلامي هشام الخلصي لكن هو يمثل نفسه ولا يمثل شعب تونس، يعني شعب كله مو مثله نحن وأنتم واحد، والله في قريتي الصغيرة أقسم بالله كنا نتمنى فوز السعودية واندهشنا بالهزيمة.. هشام الخلصي أنا لا يمثلني.

مصدر الصورة (موقع السبق)



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