الداخلية السعودية: أكثر من 120 ألف متقدمة على رخص القيادة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التركي، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، إلى أن هناك أكثر من 120 ألف متقدمة على رخص القيادة، ولازال الطلب كبير جدا.

وأكد التركي على الجميع عدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم.

ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.

وكانت قد أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

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