تواجد كبير للمشجعات الإيرانيات فى مدرجات كأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تنتقل المنافسات بين الدول المشاركة ببطولة كأس العالم من الملعب الى المدرجات، حيث تتسابق الجماهير في مساندة منتخباتها في هذا العرس العالمى الكبير.

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وقد لفت الانظار الوجود الكبير للمشجعات الايرانيات بالملاعب الروسية بالرغم من منعهن من حضور المباريات في البطولات الوطنية. وقد اثار هذا القرار موجة من الغضب لدى منظمات حقوق المرأة التي طالبت بمساولة الرجل والمرأة في الرياضة.

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الى ذلك قرر المسؤولون الإيرانيون السماح للمشجعات الايرانيات بمشاهدة المباريات لأول مرة بداية من لقاء الأمس الذى جمع المنتخب الايراني بنظيره الاسبانى وانتهى بخسارة منتخب ايران بصعوبة ضد انييستا ورفاقه. وقد نقلت المباراة مباشرة على الهواء في استاد أزادي بالعاصمة طهران بعد حل بعض المشاكل التقنية التي هددت النقل.

ورغم خسارة المنخب الايراني، احتفلت المشجعات الايرانيات بهذا القرار التاريخي الذي أعطاهن بعض أبسط حقوقهن بمشاركة الجنس الاخر ومساندة منتخبهم الوطني في العرس المونديالي.

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