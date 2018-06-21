اليوم العالمي لليوغا تحت شعار" اليوغا من أجل السلام"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

يحيي العالم اليوم اليوم الدولي لليوغا 2018 تحت شعار" اليوجا من أجل السلام"، ورياضة اليوغا هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية قديمة نشأت في الهند.



وكلمة "يوغا" مشتقة من اللغة السنسكريتية وتعني الانضمام أو التوحد، وترمز إلى اتحاد الجسد والوعي.. واليوم تمارس في أشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم وتواصل نموها في شعبية.



أعلنت الأمم المتحدة 21 حزيران (يونيو) يوماً عالمياً لليوغاً، بمبادرة من رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي. وصدر الخميس قرار في هذا الشأن يدعو الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذا اليوم «للتعريف بمنافع ممارسة اليوغا».



وكان مودي قد عيّن الشهر الماضي وزيراً لليوغا لإعادة إطلاق هذه الممارسة القديمة، وذلك خلال تعديل وزاري للحكومة الهندية.



ويرمي اليوم العالمي لليوغا إلى إذكاء الوعي العالمي بالفوائد الكثيرة لممارسة اليوغا فاليوغا ليست تمرينا وحسب وإنما وسيلة لاكتشاف شعور الوحدة مع النفس ومع العالم ومع الطبيعة."



اقرا ايضا

آباء لبنانيون يتحدثون عن أغلى ما يمكن توريثه للأبناء