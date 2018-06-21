المتحف البريطاني يطلق اسم الشيخ زايد على إحدى قاعاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلق المتحف البريطاني اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على قاعة تاريخ الزراعة في أوروبا والشرق الأوسط تقديراً لجهود مؤسس الإمارات في دعم التنوع الزراعي في بلاده وتحويله الصحاري إلى أنظمة تنتج محاصيل زراعية، وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مع المتحف البريطاني.

وقد وُقّعت الاتفاقية بين محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وهارتفيغ فيشر مدير المتحف البريطاني، عقبها احتفال خاص نُظم في مقر المتحف بالعاصمة البريطانية لندن.

وتنص الاتفاقية على إعادة تسمية القاعة باسم "قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأوروبا والشرق الأوسط"، حيث تسرد القاعة تاريخ تطور الزراعة عبر العالم وما نتج عنها من نمو اجتماعي وثقافي واقتصادي وحضاري مهد إلى تشكيل العالم الحديث كما هو عليه اليوم. وتأتي إعادة تسمية القاعة عرفاناً بالالتزام الذي قضى الشيخ زايد حياته سعياً لتحقيقه، وهو الحفاظ على التراث والثقافة.

من ناحية أخرى، فقد خُصّص ركن في قاعة الشيخ زايد لاستكشاف تطور الزراعة في الحقبة التاريخية التي تمتد ما بين عام 10 آلاف إلى عام 800 قبل الميلاد.

ويقتضي بموجب الاتفاقية عرض مقتنيات مهمة من مجموعة مقتنيات المتحف البريطاني في صالات عرض متحف زايد الوطني المقرر افتتاحه في أبوظبي. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مع المتحف البريطاني، إذ كان بينهما تعاون في العديد من المعارض مثل معرض "روائع بلاد الرافدين" عام 2011، ومعرض "100 قطعة فنية تحكي تاريخ العالم" عام 2014.

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