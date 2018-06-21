السعوديون ينظفون مدرجات المونديال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم خسارة المنتخب السعودي أمام الأوروغواي الأربعاء، بنتيجة 1-0، إلا أن مرارة الهزيمة لم تمنع مشجعي الأخضر من الحفاظ على أخلاقهم العالية.

حيث التقطت العدسات صورا لمشجعي الأخضر وهم ينظفون المدرجات عقب المباراة.

ونالت هذه الصور ثناء العديد من متابعي كرة القدم، ونشرت صحيفة الإندبندنت على تويتر صورة لهؤلاء المشجعين قائلة "أليست تلك اللفتة الأكثر تهذيبا في مباريات كأس العالم؟."

يذكر أن المنتخب السعودي غادر نهائيات كأس العالم عقب خسارته أمام الأوروغواي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى يوم الأربعاء، وستختتم السعودية مشوارها بمواجهة مصر، التي خسرت مرتين أيضا في نفس المجموعة.

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