شاركونا #تحدي_الكورة واربحوا جوائز مع #عيش_الآن

أخبار الآن | تونس (خاص)

بطل تونس في الـ "فري ستايل" أيوب حواص، يرفع تحدي الكرة مع زميله الذي فاز عليه بفارق زمني شاسع. ويرفع أيوب التحدي أمامكم لمن يريد المشاركة في هذا التحدي الذي أطلقه تلفزيون الان ... ما عليكم إلا تحميل فيديو مصحوبا بوسم #تحدي_الكورة ، على صفحة فايسبوك أخبار الآن للفوز بإحدى الجوائز المقترحة.

تلفزيون الان أطلق #تحدي­­_الكورة مع ايوب حوص بطل تونس في الفريستايل انت كذالك كن بطل التحدي و شاركنا فيديو تلعب فيه الكرة بدون ان تسقط منك لاطول وقت ممكن و تقوم بارسال الفيديو مع وضع هاشتاق #تحدي­­_الكورة و هاشتاق #عيش_الان

لفري ستايل رياضةُ مختصة بمهاراتِ #كرة_القدم، و تتطلبُ صبرا وجهدا ومثابرة، ليصل هاوي هذه الرياضة إلى أفضلِ المستويات. هذا ما دأب عليه ايوب و زميلـُه بالتدريب على اتقانِ مهاراتٍ جديدة في شوارع العاصمة التونسية

ايوب الحواص : اسمي ايوب عمري ٢٧ سنة نلعب فري ستايل من ١٠ سنوات هذه الرياضة تبدا بحركات بسيطة كمداعبة الكرة بطريقة عادية و بعد بشوي شوي حتى نطور حركات اللعب

الفري ستايل يعلمك اشياء كثيرة اولها المنافسة و التحدي و من اهم الحجات هي الثقة بالنفس لما تكون تلعب فري ستايل تكسب اكثر ثقة في نفسك حتى انت كشخص مش كرياضي

تلفزيون الان اطلق #تحدي­­_الكورة مع ايوب حوص بطل تونس في الفريستايل انت كذالك كن بطل التحدي و شاركنا فيديو تلعب فيه الكرة بدون ان تسقط منك لاطول وقت ممكن و تقوم بارسال الفيديو مع وضع هاشتاق #تحدي­­_الكورة و هاشتاق #عيش_الان

جوائز كثيرة في انتظاركم

