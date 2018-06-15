أهالي دمشق يمضون عيد الفطر في أجواء آمنة

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (رويترز)

في دمشق حلّ العيد هذه السنة في أجواء آمنة مقارنة بالسنوات التي مضت ..



حيث خرج أهالي المدينة إلى سوق الجزماتية لشراء الحلويات ..



وفي أجواء تعيد إلى الأذهان فترة ما قبل الحرب، يصدح صوت موسيقى من مكبرات للصوت في السوق المزدحم والشوارع المُزينة في حي الميدان الشهير بدمشق بينما يبحث المتسوقون عن أفضل ما يشترونه.

وتتنافس محلات الحلوى في عرض أكثر الحلويات التقليدية جذبا للزبائن.

ويبيع محل حلويات حيدر كعك المعمول المحشو بخيارات مختلفة طبقا لذوق المشتري.



ويُصنع المعمول من خليط من السميد والزبد ثم يُحشى إما بالتمر أو المكسرات ويرش فوقه مسحوق السكر.

وحضرت امرأة من سكان دمشق تُدعى رغد السُكري للسوق لشراء المعمول وحلويات أُخرى لأسرتها.

والأجواء الاحتفالية في السوق هي أحدث إشارة على الارتياح في العاصمة السورية بعد إعلان الجيش السوري الشهر الماضي استعادته آخر منطقة للمعارضة المسلحة قرب دمشق.

وقالت امرأة متسوقة تدعى بديعة إنها سعيدة للغاية بعيد الفطر وتشعر بأمان تام هذه السنة.

وقٌتل مئات الألوف في الصراع السوري وشُرد ملايين من بيوتهم على مدى السنوات السبع الماضية..

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