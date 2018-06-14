حديقة حيوان بلجيكية ترحب بصغير الزرافة تويغا

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (رويترز)

بعد دقائق من ولادته، راح صغير الزرافة تويغا يلهو في أنحاء الحظيرة بعد أن أصبح أحدث الوافدين إلى حديقة بلانكندايل في بلجيكا.

يبلغ طول تويغا مترين، وسمي بهذا الاسم تيمنا بمبادرة تويغا تراكر التي أطلقتها مؤسسة للحفاظ على الزراف التي تقتفي أثر الزراف في أفريقيا عبر إشارات تلتقطها الأقمار الصناعية.

وكلمة تويغا تعني في اللغة السواحيلية زرافة.

وقال سيل وومانز الحارس بالحديقة "عند ولادته يسقط الزراف مسافة مترين لأن الزرافة الأم لا ترقد... إنها لحظة مخيفة دوما أن نرى ما إذا كان سيسير بعدها، ولكن بعد مرور 20 دقيقة كان يقف على أرجله فعلا".

وبحسب تقديرات مؤسسة الحفاظ على الزراف، وهي مؤسسة خيرية، تراجع عدد الزراف الطليق في البرية بأكثر من 40 في المئة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ليصل إلى 100 ألف.

ويمكن الاستمتاع برؤية صغير الزرافة تويغا مع أمه باربي وخمس زرافات أخرى في حديقة بلانكندايل الواقعة على بعد 20 كيلومترا شمالي بروكسل.



اقرا ايضا