"العزومة" تجوب شوارع القاهرة في رمضان لإطعام الفقراء

أخبار الآن | القاهرة - مصر (رويترز)

"العزومة".. حافلة بطابقين تجوب شوارع القاهرة في رمضان، ولكنها ليست حافلة سياحية وانما هي خيرية، اذ تنطلق الحافلة يوميا لتوزيع أكياس طعام على الناس والجمعيات الخيرية المعتمدة، ومع اقتراب غروب الشمس تستقر الحافلة في مكان ما ويفرش المتطوعون موائد ويقدمون وجبات إفطار ساخنة للصائمين.

وهدف المشروع هو دعوة الناس للشعور بأنهم في بيوتهم، ومحاربة الوصمة المرتبطة بتناول الإفطار على موائد الرحمن التي قد يراها بعض المصريين محرجة.

وبدأت المبادرة قبل أربع سنوات من جانب وكالة ريد سكوير الإعلانية وبنك الطعام المصري وشركات مختلفة أخرى.

وجذبت تلك المائدة كثيرين عبر تلك السنين، ويتناول أكثر من 200 شخص إفطارهم عليها حاليا يوميا.

وقال عماد رشاد مسؤول تنظيم حافلة العزومة في بنك الطعام المصري "يعني هي كلمة دارجة في مجتمعنا إن إحنا في العزومة بنعمل حاجة كده يعني زي البيت. إن حضرتك مثلا لو عازمني في البيت عندك أنت حضرتك تقدم لي كل حاجه كويسة في البيت. كعزومة تعالى أنت أعزمك النهاردة في رمضان عندي، هي نفس الحكاية".

وقال متطوع يدعى مصطفى جمال "الصبح بيبقى فيه توزيع شنط بيبقى فيها مكونات غذائية معينة وتوزع على ناس محتاجة أو جمعيات. ودلوقتي المائدة، بنفرش زي ما أنت شايف الترابيزات (المناضد)، وبنجهز عليها الوجبات وبنوزعها".

ومن بين من سكان القاهرة الذين يتناولون إفطارهم على حافلة العزومة رجل يدعى فارس يرى أنها مناسبة لكثيرين بمن فيهم المارة الذين لا يسعفهم الوقت للحاق الإفطار في بيوتهم.

وقال فارس "هي فكرة جميلة، فكرة تمام، على أساس إنه لو حد مثلا في بيته ما عندوش القدرة إنه هو يطبخ لقمة لعياله أو واحدة في بيتها ما عندهاش القدرة إنها تطبخ لعيالها ومعاهاش ميزانية تجيب لقمة لعيالها، هي فكرة العزومة دي فكرة جميلة إنها تنزل وتأخد عيالها وتأكل لقمة هنا. حد مثلا ماشي على طريق لسه ما وصلش بيته برضه فكرة جميلة وفكرة كويسة ان هو ينزل يأكل لقمه هنا".

وعبرت جدة من رواد العزومة تدعى سوسن عن قلقها بشأن توفر الطعام بعد شهر رمضان. وقالت "الفكرة كويسة ومنطلقة حلوة، ولامة (مجمعة) حبايبنا كلها. بس يعني حضرتك بعد كده الناس دي تمشي إزاي؟ يعني حضرتكم كده موجودين معانا في شهر رمضان وطول شهر رمضان وبعد كده الناس دي هتعمل إزاي؟ الأطفال دي أبوها مسجون ودا أبوه مسجون يعملوا إزاي الأطفال دي بعد شهر رمضان؟".

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