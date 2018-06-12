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جزائريات يتسابقن للتطوع في رمضان

 أخبار الان  - وهران- الجزائر (جمال لعريبي)

في  شهرِ رمضان المبارك أطلقت العديد من المجموعات الشبابية التطوعية دعواتٍ لكل من يرغب بالتطوعِ في الأعمال الخيرية للانضمامِ لمبادرات إفطارِ الصائم و لم  تتوانى الشابة الجزائرية سهام للالتحاق بموائدِ الرحمن التي تقام في شوارع مدينة وهران.

 ككل يوم و بعد فراغها من العمل  تركب سهام  سيارتها لتتبضع من اقرب الاسواق و المحلات، لن تذهب بهذه المؤونة إلى المنزل و إنما لمشاركة العدديد من الشباب المتطوعين لتحضير وجبات الإفطار التي تقام في شوارع  أحياء مدينة وهران  الجزائرية و بعد الانتهاء من  مرحلة شراء اللوازم  يدخل الجميع الى المطبخ  ليساعد في تحضير الوجبة اليومية    الكل هنا  يشارك  في  تحضير الاطباق الجزائرية التقليدية  التي تزين مائدة الإفطار. 

 وبعد تحضير الأكل و الأماكن المخصصة لاستقبال الصائمين و عابري السبيل تسعى سهام و العديد من الشباب المتطوعين الى خدمة الصائمين و ايضا توزيع الافطارعليهم  كما يشاركونهم الافطار لتكتمل  صورة العطاء و الخير التي يسعى من خلالها شباب  و شابات الجزائر  الى ترسيخ هذه القيم في المجتمع .

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