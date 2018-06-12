جزائريات يتسابقن للتطوع في رمضان

أخبار الان - وهران- الجزائر (جمال لعريبي)

في شهرِ رمضان المبارك أطلقت العديد من المجموعات الشبابية التطوعية دعواتٍ لكل من يرغب بالتطوعِ في الأعمال الخيرية للانضمامِ لمبادرات إفطارِ الصائم و لم تتوانى الشابة الجزائرية سهام للالتحاق بموائدِ الرحمن التي تقام في شوارع مدينة وهران.

ككل يوم و بعد فراغها من العمل تركب سهام سيارتها لتتبضع من اقرب الاسواق و المحلات، لن تذهب بهذه المؤونة إلى المنزل و إنما لمشاركة العدديد من الشباب المتطوعين لتحضير وجبات الإفطار التي تقام في شوارع أحياء مدينة وهران الجزائرية و بعد الانتهاء من مرحلة شراء اللوازم يدخل الجميع الى المطبخ ليساعد في تحضير الوجبة اليومية الكل هنا يشارك في تحضير الاطباق الجزائرية التقليدية التي تزين مائدة الإفطار.

وبعد تحضير الأكل و الأماكن المخصصة لاستقبال الصائمين و عابري السبيل تسعى سهام و العديد من الشباب المتطوعين الى خدمة الصائمين و ايضا توزيع الافطارعليهم كما يشاركونهم الافطار لتكتمل صورة العطاء و الخير التي يسعى من خلالها شباب و شابات الجزائر الى ترسيخ هذه القيم في المجتمع .

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