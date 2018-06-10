تونس عاصمة "المرأة العربية" في 2018

أخبار الآن | تونس - تونس (صحف)



بمناسبة اختيارها لتونس عاصمة للمرأة العربية لسنة 2018 من قبل جامعة الدول العربية، أطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس، شعارا للمناسبة كشفت عنه يوم الخميس الماضي، وتضمن الشعار الذي صمم باللونين الأحمر والأزرق اللازوردي على خلفية بيضاء، عبارة "2018 : تونس عاصمة للمرأة العربية"، مزوقة برسم للخمسة التونسية الشهيرة أو المعروفة بيد فاطمة.



ويعكس اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية الذي تم على هامش احتضان تونس للدورة الـ37 للجنة المرأة العربية من 28 فبراير إلى 2 مارس 2018، الإرادة السياسية الوطنية الداعمة لمكاسب المرأة في جميع المجالات التشريعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، حسب بلاغ لوزارة المرأة.

وفي سياق اخر، تستعد لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس إلى نشر تقريرها النهائي خلال يومين بعد أن سلمت الرئيس الباجي قائد السبسي نسخة منه. وأنهت اللجنة تقريرها بعد نقاش معمّق وجدل كبير بشأن أعمالها وصل حد تكفير أعضائها، وقالت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة، عقب لقائها الرئيس قائد السبسي، إن “التقرير يتضمن الإصلاحات والإجراءات المقترحة المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور البلاد المصادق عليه في العام 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات الحديثة في مجال الحريات والمساواة”.

ودعت بلحاج حميدة إلى أن يكون التقرير نقطة انطلاق حوار مجتمعي جاد حول الاقتراحات والأفكار التي أعدتها اللجنة من أجل تواصل دعم الحريات الفردية وتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين في تونس.



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